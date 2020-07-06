Дзюбу материли, Малкома лечили, а Кокорина слили. Как "Зенит" стал чемпионом второй год подряд

До конца нынешнего сезона осталось всего четыре тура. Петербургский "Зенит" благодаря победе над "Краснодаром" (4:2) и ничьей в матче "Локомотив" — "Сочи" (0:0) досрочно стал чемпионом. Так рано в истории Российской премьер-лиги ни одна команда ещё не завоёвывала золото. Это уже история и большой праздник. Тем более что в этом году клуб отметил юбилей — 95 лет. Разве это не лучший подарок? И если во второй части чемпионата всё сложилось в пользу сине-бело-голубых, то в первой половине было непросто.

Давайте вспомним, что в первой части сезона сразу несколько команд лидировали в турнирной таблице, иногда их было сразу пять! С участием команд в еврокубковых турнирах картина начала меняться. И к слову, главным провалом "Зенита" в этом сезоне стал как раз таки вылет из Лиги чемпионов, где была хорошая группа и все шансы на выход в плей-офф. Но петербуржцы заняли последнее место в своей четвёрке, что не позволило им сыграть даже в Лиге Европы. Впервые за десять лет команда осталась без еврокубковой весны... После матча нападающий Артём Дзюба коротко и ясно сказал: "Мы обосрались". У сине-бело-голубых не осталось ничего другого, как бросить все силы в чемпионство. И тут всё получилось.

Испытание для Дзюбы

Артём Дзюба — лучший бомбардир нашего чемпионата прямо сейчас. На счету капитана сборной России 16 голов, у Луценко ("Арсенал") — 13. Более того, Артём является и лучшим в списке ассистентов. В этом сезоне он отдал 12 голевых передач! У Дзюбы продолжается лучший отрезок в карьере, он на слуху и хорошо действует на поле. Но в этом году его ждало испытание с фанатами.

Началось всё во время матча сборной с бельгийцами в Санкт-Петербурге, куда приехали болельщики "Спартака". Они, вспомнив все былые обиды, пели оскорбительные песни в адрес капитана, что удивило всех, включая Станислава Черчесова. Ведь когда на поле играет национальная сборная, все клубные предпочтения должны быть забыты. Но на этом история не закончилась. Дальше был матч "Зенита" дома со "Спартаком", где было ещё жарче: полиция задержала несколько московских фанатов, на стадионе применялись глушилки, вмешательство РФС и далее по списку...

Это был грандиозный скандал и обиды со всех сторон. Прокомментировав один раз эту неприятную историю с фанатами, Дзюба в дальнейшем отвечал всем своими действиями на поле. Он лучший по двум показателям, и он уже двукратный чемпион России в составе "Зенита".

Проверка для Семака

Сергей Семак — уникальный человек в истории нашего футбола. С "Зенитом" он пять раз становился чемпионом: два раза как игрок (2010, 2011/2012), два раза как тренер (2018/2019, 2019/2020) и один раз как помощник тренера (2014/2015). Также, будучи игроком, он становился чемпионом страны с "Рубином" (в 2008 и в 2009 годах) и один раз с ЦСКА (2003).

Нынешнее чемпионство он запомнит навсегда. Ведь в этот день произошло ещё одно радостное событие в его жизни. Старшая дочь Майя (всего у 44-летнего Семака восемь детей) в день матча с "Краснодаром" сделала его дедушкой. Утром она родила девочку, а вечером Сергей Богданович стал чемпионом. В раздевалке его ждало поздравление с этим событием от игроков.

Для Семака сезон был непростым: провал в Лиге чемпионов, конфликт с руководством клуба из-за Кокорина и долгие переговоры по новому контракту. В итоге тренер и клуб договорились о продлении трудового соглашения по схеме 2+1, вылет из еврокубкового турнира забыли, а вот конфликт из-за Кокорина многое показал.

После выхода из мест лишения свободы футболиста Александра Кокорина в команде очень ждал Семак. Несмотря на поведение форварда, футболист он отличный. Но руководство клуба приняло решение отдать его в аренду в "Сочи". Семак в отместку сделал Кокорина капитаном в товарищеских матчах на сборах и в соцсетях писал фанатам, что Александр нужен ему в команде. Но клуб всё же решил иначе...

Слив Кокорина

Переход в "Сочи" на правах аренды — вариант, который выглядел выгодным Кокорину. Ему нужно было и набрать форму и получить игровую практику. Выпускать неподготовленного игрока для "Зенита", борющегося за высокие результаты, было бы слишком рискованно. Но футболист это воспринял в штыки... И началась настоящая Санта-Барбара: 21 января "Сочи" объявил о переходе Кокорина, но футболист отказался ехать и лишь 17 февраля появился в команде. За этот период он успел слетать на сбор с "Зенитом" и потренироваться с "Зенитом-2".

В итоге Кокорин переругался с "Зенитом" и заявил, что отношения испорчены и он никогда уже не будет играть в этой команде. Сейчас он активно помогает "Сочи" закрепиться как можно выше в турнирной таблице.

Возвращение Малкома

Трансфер бразильского игрока "Барселоны" за 40 миллионов евро много обсуждался. На поле от него ждали чего-то невероятного, но по итогу футболист провёл несколько игр и просто пропал... Он получил травму. Было решено прооперировать его и, как следствие, ожидалось долгое восстановление. Уже после возобновления чемпионата он стал появляться в стартовом составе. Семак сделал ставку на тройку Дзюба – Азмун – Малком, и она его не подвела. Игроки хорошо взаимодействуют на поле и помогают друг другу.

Малком уже несколько раз признавался лучшим игроком матчей и действительно помог в досрочном чемпионстве.

В команде Семака много футболистов, которые стали важной частью этой большой истории. И даже странный трансфер Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей. Он выходил на поле чаще всего лишь на замену, но свой вклад в чемпионство внёс, забив три гола и отдав две результативные передачи. Один из голов он забил как раз в "золотом" матче с "Краснодаром". Та же самая история с экс-подопечным Леонида Слуцкого Вячеславом Караваевым — у него один гол и четыре результативных паса. Ещё один приобретённый бразилец — Дуглас Сантос — вообще стал одним из лучших защитников нашего чемпионата.

Ярким сезон выдался и для полузащитника Магомеда Оздоева, который забил четыре гола. Голкипер Андрей Лунёв в первой половине сезона был не столь стабилен, иногда даже сидел на скамейке, а потом и вовсе получил травму. Но вратарь смог ярко вернуться. Его двойное спасение ворот в матче с "Краснодаром" доказало, что не стоит его списывать со счетов. Украинец Ярослав Ракицкий второй год в "Зените" является важным игроком. Для него это чемпионство вообще стало десятым в карьере за десять лет!