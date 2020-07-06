Адвокат семьи убитой аспирантки заявила, что доцент-расчленитель мог отредактировать их переписку

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко, не исключает, что подсудимый мог отредактировать их переписку. Заявление прозвучало на судебном заседании, где зачитывались фрагменты сообщений, которые отправляли друг другу жертва и её мучитель.

— После убийства у подсудимого было более 24 часов. Мы предполагаем, чтобы внести в переписку некие коррективы, — указала Бакшеева.

Отметим, что в переписке, которую обнародовали сегодня, Анастасия обвиняет Соколова в том, что он "клеится" к некой Софье, а затем добавляет: "Ненавижу тебя и твоих тварей!", очевидно, имея в виду его детей. Аспирантка обзывает профессора "козлом", "тварью" и "мразью".