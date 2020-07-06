А вы точно адвокат? Как защитник топит репутацию Михаила Ефремова

Удивительное дело: только общественное мнение немного успокоилось по поводу громкого ДТП с Михаилом Ефремовым, как масла в огонь начал подливать его адвокат. Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра, вдруг объявил, что тот не признаёт своей вины. В эфире телеканала "Москва 24" он сказал, что "Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно (sic!) ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал".

Ну, как говорится, добрый вечер. И это после видеозаписи, на которой актёр, не вяжущий лыка, шатается по месту ДТП. И это после артистичного покаяния, мол, "нет больше никакого Ефремова". Что вообще происходит? Затем Пашаев ещё больше запутал всех, заявив, что его не так поняли.

— Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признаёт, что произошла автоавария с его машиной, — прокомментировал адвокат агентству ТАСС.

Почему не так поняли? Возможно, потому что вы прямым текстом сказали: "заявил о невиновности"? Простите, а вы точно адвокат? "Автоавария с его машиной"? А кто был за рулём? Путин, Трамп, Юлий Цезарь, Лунтик, Винни Пух, граф Дракула? Также Пашаеву принадлежит замечательная версия, согласно которой Ефремов якобы мчался спасать друга, который позвонил ему с Украины.

Складывается ощущение какого-то сюрреалистичного бреда. Хотя и не совсем корректно называть вину Ефремова очевидной (всё же это прерогатива суда), но записи с места происшествия и покаянное видео актёра говорят сами за себя. Водитель в пьяном состоянии выехал на встречку и врезался в другую машину, из-за чего погиб человек, и это непреложный факт. Поэтому за его дело не взялись известные и профессиональные адвокаты, видимо, понимая, что при таком раскладе и общественном резонансе оно будет заведомо проигрышным. Но Пашаева это не смутило. Заявления адвоката шокировали даже тех, кто готов был если не простить, то хотя бы понять. Что уж говорить о суде, который вряд ли в здравом уме примет этот сумбурный словесный поток за аргументы.

Актриса Юлия Ауг в своём фейсбуке назвала Пашаева решалой без чести и достоинства, а её коллега Мария Аниканова отметила, что его высказывания — "поток сознания". А Виктор Шендерович призвал вынуть Ефремова "из рук адвоката-решалы Пашаева, который добивает его и его человеческую репутацию на наших глазах".

Как видно, репутация Пашаева действительно не ахти. Складывается ощущение, что он, напротив, пытается как можно глубже закопать Ефремова в глазах общественного мнения, а не помочь ему. Можно только горько пошутить, что с такой стратегией защиты и никакого прокурора не надо. Поневоле вспоминается Александр Почуев, адвокат петербургского доцента-расчленителя Соколова. Тот тоже сыпал странными заявлениями о своём подзащитном — то таблетки у него во всём виноваты, то и вовсе полнолуние.

Если поднять старые новости о Пашаеве, картина складывается совсем печальная. Словом "репутация" тут даже и не пахло. По данным с сайта Адвокатской палаты Москвы, Пашаев был дважды лишён адвокатского статуса. Также он был зарегистрирован в реестре Адвокатских палат Краснодарского края и Ямало-Ненецкого округа — оттуда тоже вылетел. Сейчас он числится действующим адвокатом в палате Республики Северная Осетия — Алания.

Казалось бы, такой послужной список "вылетов" уже заставляет задуматься о том, стоило ли обращаться к его услугам, но история Пашаева ещё интереснее.

СМИ уже писали, что "его фамилия не раз всплывала в скандальных историях". Известно, что из Адвокатской палаты Москвы его исключили в 2011 году. После этого он вступил в Адвокатскую палату Краснодарского края, но и там нехило наследил: его заподозрили в шантаже по делу о бракоразводном процессе известного бизнесмена. И таких скандальных процессов, судя по новостям, — огромное множество.

А в 2018 году Мытищинский городской суд Подмосковья арестовал Пашаева на два месяца по обвинению в вымогательстве. По данным "Росбалта", клиенткой адвоката была гражданка США Светлана Тверская, объявленная в международный розыск за рейдерский захват. Женщину задержали и экстрадировали в Россию, когда её интересы представлял Пашаев. Затем в дело вступил новый адвокат Павел Дашевский, который смог добиться домашнего ареста для клиентки. После этого Пашаев принялся вымогать у Дашевского $230 тыс. за некие "неисполненные обязательства", и тот обратился в полицию.

Как пишет "Росбалт", таких заявлений на адвоката Пашаева от его бывших клиентов может быть ещё много. Мораль довольно проста: если перед вами объявляется "решала", стоит помнить, что решать он будет в первую очередь свои финансовые дела за ваш счёт. Кто мог посоветовать актёру Ефремову адвоката с такой неоднозначной репутацией — вопрос открытый, но вряд ли этот человек желал ему добра.