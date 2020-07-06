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На интервью в носках. Лукашенко рассказал об уважении к труду уборщиц

Журналисту тоже пришлось разуться, чтобы поддержать решение главы государства.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко однажды пришёл на интервью без обуви. Об этом рассказали белорусские журналисты в фильме "Президентский пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко". Материал опубликовали на YouTube-канале "АТН: новости Беларуси и мира".

По словам журналиста Андрея Кривошеева, глава республики пришёл к нему на интервью без обуви, объяснив это уважением к труду уборщиц. На кадрах видно, что Лукашенко действительно выходит из лифта в одних носках.

Уважая труд уборщиц, я босиком хожу, — говорит на видео белорусский лидер.

Всё интервью и журналист, и президент Белоруссии провели без обуви.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что жители России и Украины завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

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