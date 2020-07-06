Отсутствие немецких туристов в Турции назвали плюсом для россиян

Туроператоры Германии по предписанию своих властей продлили ограничения на все программы отдыха в Турции до 1 сентября. Немецким туристам при этом предложили обратить внимание на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии. Аналогичного мнения придерживаются власти Нидерландов и Швейцарии. Как отметили в Ассоциации туристических операторов России (АТОР), такие действия могут сыграть на руку туристам из РФ.
— ЕС заинтересован в восстановлении туризма на своих, европейских, курортах, поэтому Турция может рассчитывать только на активность неевропейских рынков. А поэтому "миссия" России в деле спасения сезона в Турции становится ещё более важной, — приводится мнение эксперта Реджепа Явуза на сайте АТОР.
По оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов в Турции в текущем курортном сезоне пойдёт на пользу как российскому рынку, так и рядовым отдыхающим гражданам нашей страны. В частности, станут более доступны номера в популярных отелях.
Другим ожидаемым плюсом станет появление выгодных спецпредложений по отдыху для россиян, когда откроется авиасообщение с южной страной. Турецкие отельеры будут крайне заинтересованы восполнить дефицит туристов с других рынков и обеспечить загрузку своего номерного фонда.
Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что летать за рубеж граждане смогут, когда риск распространения коронавирусной инфекции снизится до минимальных значений или же исчезнет вовсе. При этом Росавиация уже решила продлить запрет на международные полёты до 1 августа. Как отметил президент России Владимир Путин, многие страны также закрыли свои границы для иностранцев и непонятно, когда отменят эти ограничения.