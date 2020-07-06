Отсутствие немецких туристов в Турции назвали плюсом для россиян

Туроператоры Германии по предписанию своих властей продлили ограничения на все программы отдыха в Турции до 1 сентября. Немецким туристам при этом предложили обратить внимание на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии. Аналогичного мнения придерживаются власти Нидерландов и Швейцарии. Как отметили в Ассоциации туристических операторов России (АТОР), такие действия могут сыграть на руку туристам из РФ.

— ЕС заинтересован в восстановлении туризма на своих, европейских, курортах, поэтому Турция может рассчитывать только на активность неевропейских рынков. А поэтому "миссия" России в деле спасения сезона в Турции становится ещё более важной, — приводится мнение эксперта Реджепа Явуза на сайте АТОР.

По оценке российских операторов, отсутствие немецких туристов в Турции в текущем курортном сезоне пойдёт на пользу как российскому рынку, так и рядовым отдыхающим гражданам нашей страны. В частности, станут более доступны номера в популярных отелях.

Другим ожидаемым плюсом станет появление выгодных спецпредложений по отдыху для россиян, когда откроется авиасообщение с южной страной. Турецкие отельеры будут крайне заинтересованы восполнить дефицит туристов с других рынков и обеспечить загрузку своего номерного фонда.