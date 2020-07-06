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С обухом и лопатой. Житель Ростовской области ранил двух полицейских

Чтобы обезвредить нападавшего, стражам порядка пришлось применять табельное оружие.

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Фото © ТАСС / Александр Колбасов

Двое сотрудников полиции были ранены в ходе проведения обыска в доме одного из жителей Новочеркасска Ростовской области. Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о распространении наркотиков. Мужчина набросился на правоохранителей с обухом и лопатой, уточнили представители ГУ МВД России по региону.

В ходе обысковых мероприятий подозреваемый нанёс двоим сотрудникам полиции телесные повреждения. Полицейские задержали злоумышленника, — сообщили РИА "Новости" в ведомстве.

Как добавил источник агентства в силовом ведомстве региона, для задержания преступника полицейским пришлось применить табельное оружие. Злоумышленник получил лёгкое ранение и был госпитализирован.

Ранее Лайф сообщал о нападении сотрудника Генпрокуратуры РФ на полицейских после того, как мужчину задержали за пьяный дебош на улицах Москвы. Позднее руководство надзорного ведомства уволило провинившегося сотрудника.

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