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СКР проверит обстоятельства нападения сотрудника Генпрокуратуры на полицейского

Расследование дела Александр Бастрыкин взял под личный контроль.

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Фото © Flickr / Фотобанк Moscow-Live.ru

В отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры, который, по предварительным данным, напал на полицейского в Москве, будет организована доследственная проверка.. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава ведомства поручил тщательно проверить все обстоятельства произошедшего, дать принципиальную оценку действиям нападавшего, а также поставил на контроль в центральном аппарате ход процессуальной проверки и её результаты, — сообщила пресс-служба СК.

Как ранее сообщили СМИ, полиция остановила сотрудника Генпрокуратуры за пьяный дебош возле одного из домов на 2-й Филёвской улице. Когда его доставили в отделение полиции, он напал на сотрудника правоохранительных органов за просьбу снять ремень. Его хотели поместить в камеру, так как он вёл себя неадекватно.

По данным "Коммерсанта", генпрокурор Игорь Краснов уже уволил участника инцидента. Отмечается, что это был замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Игорь Мыльников.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковной Коломне полицейские были вынуждены применить табельное оружие против неадекватного мужчины, который вёл себя агрессивно и угрожал устроить взрыв.

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