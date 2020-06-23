НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Набросившийся на полицейских полуголый москвич до смерти избил отца

Пожилой мужчина умер в больнице уже после выходки сына.

508

Москвич, которого "с боем" задержали полицейские, до смерти избил отца. Как стало известно Лайфу, правоохранители приехали на вызов именно из-за побоев.

Инцидент произошёл ещё 16 июня. Мать вызвала полицию и заявила, что сын избивает отца. Прибывшие на место сотрудники столичного управления МВД РФ столкнулись с агрессивным молодым человеком, который начал их бить ногами и руками. Его всё же удалось задержать.

Скорая увезла пострадавшего от действий сына мужчину, но спасти его не удалось — он умер в больнице на следующий день. Сам нападавший сейчас находится в психиатрической больнице.

Ранее Лайф публиковал видео задержания. На кадрах видно, что полицейские сначала долго не могут открыть дверь квартиры, а затем буйный мужчина набрасывается на них с кулаками.

Выбор редакции

Loading...