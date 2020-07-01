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В ГИБДД предложили запрещать злостным нарушителям ПДД использовать каршеринг

В последнее время аварии с арендованными авто участились.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Злостных нарушителей правил дорожного движения предложили лишать права управления арендованными автомобилями. В частности, речь идёт о каршеринге, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путём запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулём, — рассказал он в беседе с "Аргументами и фактами".

По мнению Черникова, в случае необходимости каршеринговые компании могли бы отправлять запрос на того или иного водителя в МВД или же создать свою собственную базу систематических нарушителей. Идея ввести подобные меры появилась в связи с участившимися случаями ДТП с участием водителей на арендованных авто. Глава ГИБДД отметил, что чаще всего это молодые люди, не имеющие достаточного опыта вождения и не осознающие ответственности за чужой автомобиль.

Услуги каршеринга были недоступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга с середины апреля в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. С 25 мая работа сервисов возобновилась в столице, а буквально неделю назад каршеринг вернулся и на улицы Петербурга.

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