В ГИБДД предложили запрещать злостным нарушителям ПДД использовать каршеринг

— Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путём запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулём, — рассказал он в беседе с "Аргументами и фактами" .

По мнению Черникова, в случае необходимости каршеринговые компании могли бы отправлять запрос на того или иного водителя в МВД или же создать свою собственную базу систематических нарушителей. Идея ввести подобные меры появилась в связи с участившимися случаями ДТП с участием водителей на арендованных авто. Глава ГИБДД отметил, что чаще всего это молодые люди, не имеющие достаточного опыта вождения и не осознающие ответственности за чужой автомобиль.