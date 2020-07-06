Нужна была "полная покорность". Лайф узнал, как модель уговорили участвовать в съёмке перед "изнасилованием"

Модель Дарья Фисун, обвинившая известного российского фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании, заподозрила неладное ещё в момент разговора с ассистенткой художника. Они согласовали условия съёмки. Из переписки, которая есть в распоряжении Лайфа, следует, что девушка начала беспокоиться за свою безопасность тогда, когда узнала, что встреча с мастером состоится поздно вечером и без визажистов.

Помимо других уточняющих детали вопросов, модель также спросила ассистентку, кто ещё будет присутствовать на съёмке, однако этот вопрос помощница фотографа оставила без внимания. При этом она заверила девушку, что Берменьев — фотохудожник с богатым опытом, из-за чего помощь визажистов ему не нужна.

После того как между Дарьей и Сергеем произошёл конфликт во время съёмки и она решила покинуть квартиру фотографа, ассистентка снова написала девушке и своими уговорами вернуться на съёмку вызвала ещё больше подозрений. Сильнее всего модель насторожили слова про "полную покорность", которая требуется для продуктивной работы с фотографом. Она отметила, что это понятие вовсе не связано с моделингом. Подозрение вызвало и то, что помощница фактически уговаривала девушку вернуться, заверяя, что ей посчастливилось работать с легендой фотографии. Впрочем, после этого ассистентке всё же удалось вернуть Дарью в квартиру Сергея.