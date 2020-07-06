Предлагали 20 тысяч. Лайфу стали известны детали по делу об "изнасиловании" модели звёздным фотографом

Модель Дарья Фисун согласилась на съёмку у именитого фотографа Сергея Берменьева ради денег. Якобы за фотосессию ей обещали 20 тысяч рублей. Также девушку подкупил и статус звёздного фотографа, потому она с такой лёгкостью отправилась по адресу, указанному ассистенткой мужчины. Однако уже на месте выяснилось, что студия — это также и квартира фотографа. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах столицы, знакомый с ходом проверки по факту заявления.

По словам источника, девушка была наедине с Сергеем Берменьевым. Он сразу попросил её раздеться до трусов. Однако съёмка, согласно показаниям девушки, не задалась. Фотографа не устраивал внешний вид модели, её волосы, а также то, что она прикрывала интимные места руками. Девушка разозлилась и ушла. Однако вскоре позвонила ассистентка фотографа и попросила её вернуться, если Дарье нужны деньги. Но девушка также предупредила модель, что от неё требуется "полная покорность". Фисун вновь отправилась в квартиру к Берменьеву.

Во второй раз фотограф перед съёмкой сам подстриг её. При этом настойчиво предлагал выпить вина. Когда девушка в итоге согласилась выпить бокал, мужчина якобы накинулся на неё и изнасиловал. Дарья сообщила следствию, что сама не понимает, почему не сопротивлялась. В себя она якобы пришла только в такси, а потом ещё почти сутки отсыпалась дома. Лишь после этого решила написать заявление в полицию.