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"Что-то мешает мне просто жить". Жертва доцента-расчленителя винила себя во всех ссорах с Соколовым

В дневнике девушка просила прощения у возлюбленного и признавалась, что всё время тоскует по нему.

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Анастасия Ещенко. Фото © Cоцсети

Убитая доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантка Анастасия Ещенко в своём дневнике писала письма возлюбленному, которые не собиралась ему отправлять. В строках девушка изливала все переживания во время ссор и расставаний с Соколовым. Дневник убитой зачитали сегодня на заседания суда.

Где Вы сейчас, что Вы делаете, думаете ли обо мне. Хотели бы Вы писать? Наверно, нет. Это вирус нашего века, который вы не принимаете, — отмечает Анастасия.

В одной из записей аспирантка винит себя во всех проблемах, которые возникали в отношениях с возлюбленным. Ещенко признаётся, что "что-то мешает ей просто жить", и просит прощения у Соколова.

Я знаю, что Вы любите меня, отчего мне и грустно. Я чувствую себя виноватой во всех наших бедах и неприятностях. Будто что-то мешает мне просто жить. Я знаю, что Вы не любите этой обывательщины и крестьянщины. И всё же мне хочется просто жить, не думая о том, что будет завтра... Чувствую какую-то тяжесть, простите меня. Ну вот я зачем-то извиняюсь перед Вами, а ведь пишу не Вам, — отмечала погибшая.

Судя по строкам, которые были написаны в июле прошлого года, девушка всё время тосковала по возлюбленному и надеялась, что он о ней не забывает. Она признаётся, что в разлуке ей особенно хочется разговоров с Соколовым.

Вас со мной снова нет. Когда Вы уезжаете даже на день, мне непременно хочется говорить с Вами, написать Вам пару строк, как будто вы будете читать. И всё же... Пока жду вашего звонка. Милый, дорогой, надеюсь Вы не забываете обо мне. Я о Вас всегда помню, — писала Анастасия.

Напомним, громкая история произошла в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года. Историк Олег Соколов убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.

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