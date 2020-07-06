"Что-то мешает мне просто жить". Жертва доцента-расчленителя винила себя во всех ссорах с Соколовым

Убитая доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантка Анастасия Ещенко в своём дневнике писала письма возлюбленному, которые не собиралась ему отправлять. В строках девушка изливала все переживания во время ссор и расставаний с Соколовым. Дневник убитой зачитали сегодня на заседания суда.

— Где Вы сейчас, что Вы делаете, думаете ли обо мне. Хотели бы Вы писать? Наверно, нет. Это вирус нашего века, который вы не принимаете, — отмечает Анастасия.

В одной из записей аспирантка винит себя во всех проблемах, которые возникали в отношениях с возлюбленным. Ещенко признаётся, что "что-то мешает ей просто жить", и просит прощения у Соколова.

— Я знаю, что Вы любите меня, отчего мне и грустно. Я чувствую себя виноватой во всех наших бедах и неприятностях. Будто что-то мешает мне просто жить. Я знаю, что Вы не любите этой обывательщины и крестьянщины. И всё же мне хочется просто жить, не думая о том, что будет завтра... Чувствую какую-то тяжесть, простите меня. Ну вот я зачем-то извиняюсь перед Вами, а ведь пишу не Вам, — отмечала погибшая.

Судя по строкам, которые были написаны в июле прошлого года, девушка всё время тосковала по возлюбленному и надеялась, что он о ней не забывает. Она признаётся, что в разлуке ей особенно хочется разговоров с Соколовым.

— Вас со мной снова нет. Когда Вы уезжаете даже на день, мне непременно хочется говорить с Вами, написать Вам пару строк, как будто вы будете читать. И всё же... Пока жду вашего звонка. Милый, дорогой, надеюсь Вы не забываете обо мне. Я о Вас всегда помню, — писала Анастасия.