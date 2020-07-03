В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

По информации Лайфа, на похоронах присутствовало несколько сотен человек, большая часть из которых местные жители.

При этом ранее глава села заявлял, что из-за эпидемиологической обстановки проведение массового мероприятия не планируется, а сами родные умершего призывали земляков не приезжать на похороны .

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер в возрасте 57 лет после того, как попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, где он впал в кому.