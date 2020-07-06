Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет

Повторное единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей было перечислено родителям 26 миллионов детей в возрасте до 16 лет, сообщил Минтруд России. Июльская выплата предусмотрена на каждого ребёнка, рождённого с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года, а её особенность в том, что за ней не нужно никуда обращаться.

— По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства, — уточнили в пресс-службе ведомства.