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Минтруд рассказал, сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет

Первое начисление по десять тысяч на ребёнка было сделано в июне, второе — автоматически в июле.

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Фото © Shutterstock

Повторное единовременное пособие в размере десяти тысяч рублей было перечислено родителям 26 миллионов детей в возрасте до 16 лет, сообщил Минтруд России. Июльская выплата предусмотрена на каждого ребёнка, рождённого с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года, а её особенность в том, что за ней не нужно никуда обращаться.

По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июля началось начисление новых единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет. Размер единовременной выплаты составляет десять тысяч рублей, она предусмотрена для всех российских детей вне зависимости от материального положения родителей.

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