Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

Московские врачи вылетели в Казахстан, чтобы помочь местным медикам бороться с коронавирусом. Об этом сообщил столичный Департамент здравоохранения.

— Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляют нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы, и Руслан Маер, заведующий организационно-методическим отделом по хирургии Департамента здравоохранения Москвы, — отмечается в сообщении.

В составе бригады — пульмонолог, кардиолог, специалист по компьютерной томографии, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медицинские сёстры. Все сотрудники имеют большой опыт борьбы с CoViD-19, они работали в больницах Филатова, Баумана, Давыдовского, в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Российские врачи оценят эпидемиологическую ситуацию в Казахстане, посетят стационары и окажут помощь докторам в лечении и диагностике пациентов, проведут обучение. Выехавшие имеют полный комплект средств индивидуальной защиты и необходимое оборудование.