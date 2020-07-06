На участника Pussy Riot Петра Верзилова завели дело по факту двойного гражданства

Следствие возбудило уголовное дело о двойном гражданстве в отношении издателя "Медиазоны", художника-акциониста и участника акций Pussy Riot Петра Верзилова.

— Он является подозреваемым по делу, возбуждённому по статье 330.2. УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство", — пояснил ТАСС его адвокат Леонид Соловьёв.

Он добавил, что Верзилова вызвали на допрос во вторник 7 июля. Расследованием дела занимается Следственный комитет. Отмечается, что у издателя "Медиазоны" с 2005 года помимо российского есть канадский паспорт.