Стало известно, во сколько семье соперника Лукашенко могла обойтись поддержка Элайджи Вуда

Голливудский актёр Элайджа Вуд за своё видеообращение в поддержку претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына получил 225 долларов. Об этом сообщает портал Tut.by, который выяснил, как друзьям экс-главы "Белгазпромбанка" удалось уговорить звезду "Властелина колец" записать ролик.

Отмечается, что видео было заказано через сервис Cameo, который позволяет за определённую сумму попросить звёзд разного масштаба записать на видео тот или иной текст. Например, обращение от Чака Норриса обойдётся в 300 долларов, а Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" готов записать видео за 288 долларов.

Есть в сервисе и более популярные звёзды. Так, Сара Джессика Паркер за свои услуги просит 2500 долларов, столько же стоит обращение от трансгендерной телезвезды Кейтлин Дженнер. Нашлась на сайте и украинская певица Дамала, которая победила на Евровидении в 2016 году. Её видео обойдётся заказчику в 500 долларов.

Из известных рэперов в сервисе нашлись Snoop Dogg, который запишет ролик за 750 долларов, Xzibit, который оценил свои услуги в 200 долларов, а также Akon ($444), Ice Cube (500$) и Desiigner (100$). Все ролики обычно записываются за несколько дней, хотя в зависимости от настроения артиста видео может быть готово и через несколько часов.