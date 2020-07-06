Капитализация Amazon превысила полтора триллиона долларов

Рыночная капитализация американской компании Amazon превысила полтора триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Цена за одну акцию корпорации прибавила 4% и достигла 3015 долларов. По данным телеканала CNN, это исторический максимум для Amazon.

Кроме компании Джеффа Безоса отметки в полтора триллиона долларов капитализации достигли только Apple и Microsoft. Рядом находится и холдинг Alphabet, владеющий Google, с суммарной рыночной стоимостью в триллион долларов.

Ценные бумаги технологических компаний открыли возможность для рекордного восстановления рынка с его мартовских минимумов. По данным Института менеджмента снабжения, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне вырос до 57,1 пункта. В мае он равнялся 45,4 пункта, и это сильнейший месячный прирост с начала его учёта в 1997 году.