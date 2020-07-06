Фильм журналистов Лайфа Кристины Бабаевой и Александра Рудакова "Байкал. Выжить любой ценой" победил в номинации Best documentary film на международном фестивале короткометражек Indie Short Fest в Лос-Анджелесе.
Лента оказалась единственной российской картиной, вошедшей в шорт-лист. Она рассказывает о людях, "забытых" на Байкале, оказавшихся заложниками закона о защите озера.
— Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества. Как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле, — говорится в описании фильма на ютуб-канале Лайфа.
Зрители увидели картину два месяца назад, премьера состоялась 7 мая 2020 года.
Лента новостей
Загитова за 2019 год заработала больше миллиона долларов
сегодня в 20:25
В Госдуме заявили, что "выкрики из Лондона" о введении санкций не смогут повлиять на Россию
сегодня в 19:46
Документальный фильм Лайфа "Байкал. Выжить любой ценой" стал лучшим на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе
сегодня в 19:30
Ранее Лайф стал лауреатом премии за проект "Рак — испытание для сильных".