Документальный фильм Лайфа "Байкал. Выжить любой ценой" стал лучшим на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе

— Тысячи людей на Байкале остались без работы и без права на свои земли. Уникальную флору и фауну Байкала защищает федеральный закон, на обочине которого остались десятки тысяч людей. Безработица, загадочные смерти из-за выгодных земель, средневековый быт без электричества. Как живут люди в одном из самых живописных мест на Земле, — говорится в описании фильма на ютуб-канале Лайфа.