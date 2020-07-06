В петербургском Комздраве объяснили рост смертности от коронавируса

Причиной роста смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге являются осложнения от болезни у пожилых людей, а также среди тех, кто уже имел хронические заболевания. Об этом заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

— По данным Росстата, 27,7 процента петербуржцев — старше трудоспособного возраста. При этом среди умерших от последствий коронавирусной инфекции 75 процентов — мужчины старше 60 лет и 93 процента — женщины старше 55, — цитирует Лисовца газета "Петербургский дневник".

Глава комитета добавил, что 60% умерших пациентов с CoViD-19 имели сопутствующие заболевания. Он отметил, что судить о дополнительных рисках, угрожающих пожилым пациентам с хроническими болезнями, можно будет лишь по итогам масштабной диагностики, которая проводилась в Петербурге. Благодаря её доступности у пожилых жителей Северной столицы чаще, чем в среднем по России, выявляются заболевания органов дыхания, пищеварения, кровообращения и эндокринной системы.

Кроме того, Лисовец отметил, что существует иллюзия смертности.

— Например, в воскресенье патологоанатомы не работают, следовательно, к понедельнику – вторнику данные накапливаются и публикуются вместе с актуальными, — сказал председатель Комздрава.

Также в статистику сейчас включаются данные, аккумулированные за апрель – май.

Лисовец отметил, что общество уже понимает всю серьёзность ситуации — вирус опасен и он пока не побеждён.

— Поэтому приметой времени должны стать новые стандарты индивидуальной защиты и новые правила социального поведения, — заключил чиновник.

Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 25 816 случаев коронавируса. Умерло 1389 пациентов, выздоровело 20 174.