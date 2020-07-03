При серии взрывов на фабрике фейерверков в Турции пострадало 50 человек — видео

Şehir merkezinin yaklaşık 40 km dışında bulunan havai fişek fabrikası infilak etmiş. Dönem dönem yaşanan ufak çaplı patlamaları biliyorduk ama böylesi ilk defa yaşandı. Tüm şehir deprem olmuş gibi sokaklara inmiş. #Sakarya #Havaifişek pic.twitter.com/S4zsDybqq0 — ²K (@kaghii) July 3, 2020

Серия взрывов прогремела на фабрике фейерверков в районе Хендек турецкой провинции Сакарья. В этот момент на производственной площадке находились от 150 до 200 человек, сообщил губернатор региона, сославшись на данные, предоставленные владельцем предприятия.

В больницы доставлены 50 пострадавших, по предварительной информации, погибших в результате ЧП нет, передаёт Hurriyet.

Звук взрыва был слышен за 50 километров от фабрики. Многие местные жители выскочили из зданий на улицы, подумав, что произошло землетрясение.

Причины инцидента пока не установлены, на месте работают бригады спасателей. В Хендек по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выехали члены правительства, в частности министр внутренних дел Сулейман Сойлу и глава Минздрава Фахреттин Коджа.