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При серии взрывов на фабрике фейерверков в Турции пострадало 50 человек — видео

Причины случившегося пока не названы.

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Серия взрывов прогремела на фабрике фейерверков в районе Хендек турецкой провинции Сакарья. В этот момент на производственной площадке находились от 150 до 200 человек, сообщил губернатор региона, сославшись на данные, предоставленные владельцем предприятия.

В больницы доставлены 50 пострадавших, по предварительной информации, погибших в результате ЧП нет, передаёт Hurriyet.

Звук взрыва был слышен за 50 километров от фабрики. Многие местные жители выскочили из зданий на улицы, подумав, что произошло землетрясение.

Причины инцидента пока не установлены, на месте работают бригады спасателей. В Хендек по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выехали члены правительства, в частности министр внутренних дел Сулейман Сойлу и глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Ранее взрывная волна на фабрике фейерверков в Индии унесла жизни 11 человек.

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