Загитова за 2019 год заработала больше миллиона долларов

До объявления о приостановлении карьеры в декабре 18-летняя спортсменка участвовала в международных соревнованиях, призовые с которых принесли ей 25 тысяч долларов. Помимо этого, она получает зарплату, которая формируется из начислений Министерства спорта, региона и спортивного общества, которое она представляет. А за победу в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристке выплачивают ежемесячную президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.