Загитова за 2019 год заработала больше миллиона долларов

Российская фигуристка Алина Загитова за 2019 год заработала 1,1 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes.
До объявления о приостановлении карьеры в декабре 18-летняя спортсменка участвовала в международных соревнованиях, призовые с которых принесли ей 25 тысяч долларов. Помимо этого, она получает зарплату, которая формируется из начислений Министерства спорта, региона и спортивного общества, которое она представляет. А за победу в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристке выплачивают ежемесячную президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.
Основную часть гонорара Загитова получила за выступления в ледовых шоу. Кроме того, фигуристка имеет договоры с несколькими брендами и постоянно принимает участие в рекламных акциях.
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Ранее Лайф сообщал, что, несмотря на приостановление карьеры, Загитова вошла в состав национальной команды на следующий сезон.