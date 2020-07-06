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Загитова за 2019 год заработала больше миллиона долларов

Годом ранее доходы олимпийской чемпионки составили 0,8 млн долларов.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Российская фигуристка Алина Загитова за 2019 год заработала 1,1 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

До объявления о приостановлении карьеры в декабре 18-летняя спортсменка участвовала в международных соревнованиях, призовые с которых принесли ей 25 тысяч долларов. Помимо этого, она получает зарплату, которая формируется из начислений Министерства спорта, региона и спортивного общества, которое она представляет. А за победу в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристке выплачивают ежемесячную президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.

Основную часть гонорара Загитова получила за выступления в ледовых шоу. Кроме того, фигуристка имеет договоры с несколькими брендами и постоянно принимает участие в рекламных акциях.

Ранее Лайф сообщал, что, несмотря на приостановление карьеры, Загитова вошла в состав национальной команды на следующий сезон.

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