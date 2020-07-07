"От шока так и не отошёл". Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста

— Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но, так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит. Сам он ничего не говорит, но я же вижу, что он всё время подавленный и расстроенный. Видно, что от шока так и не отошёл. Но, опять же, он молчит и всё, — приводит слова адвоката "Собеседник.ru".