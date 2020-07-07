Актёр Михаил Ефремов сильно подавлен, а его самочувствие оставляет желать лучшего. Говорить об этом с окружающими он отказывается, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
— Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но, так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит. Сам он ничего не говорит, но я же вижу, что он всё время подавленный и расстроенный. Видно, что от шока так и не отошёл. Но, опять же, он молчит и всё, — приводит слова адвоката "Собеседник.ru".
Защитник артиста отметил, что запретил подопечному смотреть какие-либо новости и телешоу. Он убеждён, что семья погибшего в роковом ДТП Сергея Захарова "ходит по ток-шоу и зарабатывает деньги".
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.
ДТП с Михаилом Ефремовым
"От шока так и не отошёл". Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста
сегодня в 07:25
Адвокат семьи Захарова заявил, что в деле Ефремова "началась игра" за условный срок
вчера в 22:10
"Его признания ничего не значат". Адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актёра
вчера в 20:50