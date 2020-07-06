"Его признания ничего не значат". Адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актёра

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного и порекомендовал актёру не торопиться с признаниями.

— В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться, — подчеркнул Пашаев в эфире телеканала "Россия 24".

Юрист добавил, что убеждал своего подзащитного подождать с признанием до оценки суда. Если доказательства, собранные защитником, окажутся несостоятельными, тогда можно будет признавать свою вину и приносить извинения семье погибшего, а пока следует подождать.

Какие именно свидетельства невиновности Пашаев намерен предоставить суду, он не сообщил.

Напомним, адвокат уже делал похожее заявление 3 июля, и сам заслуженный артист якобы согласен со своей невиновностью. В аварии, унёсшей жизнь Сергея Захарова, по версии защитника, участвовала лишь машина звезды кино. Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавших, назвал такие слова кощунством.