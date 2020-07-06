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Адвокат семьи Захарова заявил, что в деле Ефремова "началась игра" за условный срок

Юрист сообщил, что следователь перенёс встречу по ознакомлению с материалами дела о ДТП.

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Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что в деле Михаила Ефремова "началась игра" за условный срок.

Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела, сказал юрист в интервью RT.

Добровинский отметил, что для него было вполне ожидаемым и логичным окончательное обвинение против Ефремова по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое в состоянии опьянения.

Адвокат также сообщил о переносе начала ознакомления с материалами по уголовному делу. По статье 216 УПК РФ следователь должен показать их потерпевшему и его представителю. Адвокат отметил, что встреча планировалась 7 июля, но отменилась. Вероятно, она произойдёт в ближайшее время, пояснил защитник в эфире телеканала "Россия 24".

Юрист напомнил, что 22 года назад при схожих обстоятельствах погиб в аварии двоюродный брат Захарова. Тогда виновнику удалось избежать ответственности. Семья Сергея несколько раз заявляла, что не хочет повторения этой истории, за что получила "каскад гадостей в свой адрес" после появления на телевидении.

ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Актёр за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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