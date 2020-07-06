Адвокат семьи Захарова заявил, что в деле Ефремова "началась игра" за условный срок

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что в деле Михаила Ефремова "началась игра" за условный срок.
— Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела, — сказал юрист в интервью RT.
Добровинский отметил, что для него было вполне ожидаемым и логичным окончательное обвинение против Ефремова по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое в состоянии опьянения.
Адвокат также сообщил о переносе начала ознакомления с материалами по уголовному делу. По статье 216 УПК РФ следователь должен показать их потерпевшему и его представителю. Адвокат отметил, что встреча планировалась 7 июля, но отменилась. Вероятно, она произойдёт в ближайшее время, пояснил защитник в эфире телеканала "Россия 24".
Юрист напомнил, что 22 года назад при схожих обстоятельствах погиб в аварии двоюродный брат Захарова. Тогда виновнику удалось избежать ответственности. Семья Сергея несколько раз заявляла, что не хочет повторения этой истории, за что получила "каскад гадостей в свой адрес" после появления на телевидении.
ДТП с Михаилом Ефремовым
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ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Актёр за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.