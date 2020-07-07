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На Урале нашли четыре огромных изумруда общей стоимостью около $40 тысяч

Самородки хорошего сорта, имеют правильную форму и тёмно-зелёный цвет.

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Фото © Информационный портал Свердловской области

В Свердловской области нашли сразу четыре коллекционных изумруда на Мариинском прииске госкорпорации "Ростех". Их общая масса достигает 4,8 килограмма. За последние 20 лет это первая массовая находка камней такого качества, сообщает госкорпорация.

На изумруды наткнулись, когда сортировали камни на ленте конвейера. Сейчас самородки оценивают в Гохране РФ. Специалисты предполагают, что их общая стоимость может достигать 40 тысяч долларов.

Масса четырёх найденных на прииске изумрудов варьируется от одного до полутора килограммов, стоимость — от семи до одиннадцати тысяч долларов, — отметили в "Ростехе".

Камни хорошего сорта, они имеют правильную форму и тёмно-зелёный цвет. После того как самородки пройдут оценку Гохрана РФ, их продадут.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ разрешило продажу ювелирных украшений через Интернет.

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