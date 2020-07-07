Сотрудники ФСБ задержали советника главы "Роскосмоса" — видео

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве сотрудники ФСБ. По предварительной информации, его подозревают в государственной измене.

Отметим, Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий, а также курировал некоторые специальные программы "Роскосмоса". В самой госкорпорации пока не комментируют информацию.

До перехода на работу в госкорпорацию Иван Сафронов трудился с 2010 по 2019 год корреспондентом и спецкорреспондентом "Коммерсанта". В 2019–2020 годах спецкорреспондент газеты "Ведомости". Он занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.