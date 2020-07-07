В Совфеде разработали законопроект о продлении налоговых каникул для ИП

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей. В объяснительной записке говорится, что такая мера необходима в связи с неблагоприятными последствиями для экономики из-за пандемии коронавируса. Документ в ближайшее время будет направлен на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

— Ввиду того, что кризисная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, замедлила рост предпринимательской деятельности, предлагается продлить механизмы налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, применяющих упрощённую или патентную систему налогообложения, на один год — до 1 января 2022 года, — цитирует ТАСС выдержку из пояснительной записки к документу.

Отметим, срок действия налоговых каникул заканчивается в конце текущего года.