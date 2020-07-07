Грозы и жару до 33 градусов пообещали синоптики в Москве 7 июля

Переменная облачность, дожди и грозы ожидаются в Москве во вторник, 7 июля. При этом столбики термометров днём поднимутся до плюс 33 градусов жары, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Лишь ночью температура опустится до плюс 17 градусов.

Аналогичная жара прогнозируется и в Подмосковье. Температура будет колебаться в пределах плюс 29–34 градусов, а вот ночью — снижение до плюс 13 градусов. На западе Московской области возможен ливень, град и шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с.

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В связи с жарой и возможным ухудшением погоды 7 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.