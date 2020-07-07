В Москве арестовали полицейского, знакомого с основателем проекта "Омбудсмен полиции"

Кузьминский суд Москвы на два месяца заключил под стражу инспектора ГИБДД Павла Гладченко, поддерживающего дружеские отношения с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката арестованного Михаила Мушаилова.
Гладченко обвиняется в получении взятки. Свою вину он не признаёт.
Напомним, самого Воронцова обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. В начале июля суд продлил его арест до 6 августа.