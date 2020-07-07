Число жертв ливней и паводков в Японии увеличилось до 52 человек

Число погибших из-за обрушившихся на юго-запад Японии ливней и последовавших за ними паводков увеличилось до 52 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

В префектуре Кумамото на острове Кюсю 51 житель стал жертвой стихии. Ещё один скончался в префектуре Фукуока на том же острове.

Кроме того, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а 12 человек считаются пропавшими без вести.

Главное метеорологическое управление объявило наивысший уровень опасности в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки. Все они расположены на острове Кюсю, где в нескольких районах выпало более 110 миллиметров осадков. Более семи тысяч жителей остаются без света. На месте работают спасатели и десять тысяч командированных в район бедствия военных.

Синоптики предупреждают о 250 миллиметрах осадков, которые должны выпасть в ближайшие сутки. В префектурах Эхиме на острове Сикоку и Оита на Кюсю эвакуация рекомендована 350 тысячам жителей.