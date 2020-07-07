Число жертв ливней и паводков в Японии увеличилось до 52 человек

午前7時半ごろ、大分県日田市中津江で撮影された映像です。— NHKニュース (@nhk_news) July 7, 2020
大量の土砂が山の斜面を流れています。https://t.co/zyouf6mrrW pic.twitter.com/c84Zrzzxth
Число погибших из-за обрушившихся на юго-запад Японии ливней и последовавших за ними паводков увеличилось до 52 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
В префектуре Кумамото на острове Кюсю 51 житель стал жертвой стихии. Ещё один скончался в префектуре Фукуока на том же острове.
Кроме того, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а 12 человек считаются пропавшими без вести.
Главное метеорологическое управление объявило наивысший уровень опасности в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки. Все они расположены на острове Кюсю, где в нескольких районах выпало более 110 миллиметров осадков. Более семи тысяч жителей остаются без света. На месте работают спасатели и десять тысяч командированных в район бедствия военных.
Синоптики предупреждают о 250 миллиметрах осадков, которые должны выпасть в ближайшие сутки. В префектурах Эхиме на острове Сикоку и Оита на Кюсю эвакуация рекомендована 350 тысячам жителей.
Напомним, мощные ливни обрушились на Японию в конце прошлой недели. Изначально сообщалось о 18 жертвах.