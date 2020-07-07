Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве

Школьника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ по русскому языку в московской 875-й школе в Тропарёво-Никулино. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам матери мальчика Ксении, чтобы прийти на экзамен со слуховым аппаратом, нужна соответствующая справка, а получить её семья не смогла из-за коронавирусной инфекции.

— Он читает по губам, но все в масках, и сделать это довольно сложно, — отметила женщина.

Ещё одну девочку заставили снять кохлеарные имплантаты — устройство, включающее в себя внедряемый подкожный приёмник, речевой процессор и аккумулятор. Всё это помогает компенсировать потерю слуха.

— У меня ребёнок достаточно пофигист по жизни, но его одноклассница очень распереживалась, у неё вообще кохлеарная имплантация. Аппараты с ушей снимаются проще, чем кохлеарный имплант. Её тоже заставили его убрать, хотя, насколько я знаю, у неё все документы были оформлены, — добавила Ксения.

Несмотря на трудности, ребята смогли написать экзамен.

Информацией об инциденте заинтересовались в Департаменте образования и науки Москвы. В пресс-службе ведомства уточнили, что для учителей и наблюдателей будет проведён дополнительный инструктаж, передаёт ТАСС. Меры, принятые организаторами экзамена в 875-й школе, в департаменте назвали "излишней бдительностью".

— Не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и, можно сказать, превысили свои полномочия, — отметил замруководителя департамента Гайяр Алимов.

По его словам, после сдачи ЕГЭ ребята не стали подавать апелляцию и подписали протокол проведения экзамена в аудитории. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.