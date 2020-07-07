Смотрим в рот. Назван ещё один симптом коронавируса

Коронавирус способен вызывать поражения в полости рта. Об этом говорится в исследовании учёных из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета, опубликованном в журнале International Journal of Infectious Diseases.

Специалисты пришли к выводу, что CoViD-19 способен вызывать потерю вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и другие разнообразные воспалительные процессы на языке и слизистых оболочках.

Эти поражения вторичны и являются следствием общего ухудшения здоровья в ослабленном инфекцией организме. Исследователи описали симптомы у пожилого мужчины, заражённого коронавирусом. На 24-й день после обращения в больницу у него образовались жёлтые язвы во рту и глубокие трещины.

Специалисты порекомендовали включить стоматологический осмотр в перечень необходимой диагностики CoViD-19 и отметили важность присутствия врачей этой специализации в лечебной команде.