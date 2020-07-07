Дерматолог рассказала, как спасти кожу после солнечных ожогов

Чтобы спасти обгоревшую на солнце кожу, в первую очередь необходимо умыться холодной водой, удалить излишки пота и внешних загрязнений и на почти влажную кожу нанести успокаивающий крем, рассказала врач — дерматолог-косметолог, профессор Светлана Жабоева.

— Это должны быть аптечные средства, содержащие бепантен или другие успокаивающие и увлажняющие ингредиенты. Не нужно никаких спиртовых, масляных средств, — пояснила доктор в интервью радио Sputnik.

Также важно, чтобы крем не был жирным. Наносить его рекомендуется каждые три-пять часов.

Дерматолог подчеркнула, что ни в коем случае нельзя механически отшелушивать кожу после солнечного ожога и использовать для этого пилинги и скрабы. Повреждённые участки следует смягчать, чтобы кожа сходила естественным путём. Для этого подойдут гидрогелевые или тканевые увлажняющие маски, молочко с гиалуроновой кислотой.

Если же под рукой нет специальных средств, врач посоветовала воспользоваться народными методами. Можно смазать обгоревшие участки кисломолочными продуктами, лучше всего для этих целей подойдут сливки.