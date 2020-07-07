"Базы будут уничтожены". Военный эксперт назвал возможный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в случае удара Украины по Крыму все её военные базы будут уничтожены. Тем не менее он усомнился в возможностях Незалежной воплотить свои угрозы в жизнь.

Эксперт счёл заявление командующего украинскими ВМС Алексея Неижпапы о готовности воевать с Россией бравадой и попыткой Киева привлечь к себе внимание. Он оценил вероятность прямого удара по Севастополю из ракетных комплексов "Нептун" и отметил, что у них нет тех характеристик, о которых заявил глава ВМСУ. Кроме того, российские ПВО в состоянии уничтожить такие ракеты.

— При распаде СССР у Украины был огромный потенциал. У них остались целые склады Центральной и Южной групп войск. Но всё это было распродано и разворовано, — высказал Кнутов своё мнение в интервью "Вечерней Москве".

Он добавил, что в настоящее время армия Незалежной финансируется и модернизируется со стороны НАТО. Альянс поставляет снайперские винтовки и комплексы Javelin, которые можно использовать в наступательных целях, а также обучает военнослужащих по своим стандартам.

Кнутов уверен, что риторика Киева продиктована западными союзниками и отражает настроение тех сил, которые стремятся усилить давление на Россию.

— Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в своё время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону. Это один из элементов стратегии "троянского коня" США в отношении России, — заключил эксперт.