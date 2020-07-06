Война за Крым реальна — заявляют в Незалежной. Сравним Вооружённые силы России и Украины

Украина грозится отрыть топор войны. Главнокомандующий Военно-морскими силами, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что страна готова воевать с Россией. Украинские военные намерены вернуть Крым. Якобы военные действия начнутся после того, как Россия попытается захватить контроль над северо-крымским каналом в Херсонской области Украины.
Этот канал должен обеспечивать полуостров водой, но Украина его перекрыла. С чего Неижпапа решил, что Россия готовит такую операцию, главком ВМС Украины не уточнил. Не стал он уточнять и то, где Украина возьмёт силы для борьбы с выдуманной агрессией.
По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Украина в рейтинге сильнейших армий мира занимает 27-е место, Россия идёт на втором месте из 138 стран. Мы сопоставили данные по сухопутной армии, наземной технике, флоту и авиации и для большего удобства изобразили соревнование двух военных систем в виде инфографики.