Украина грозится отрыть топор войны. Главнокомандующий Военно-морскими силами, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что страна готова воевать с Россией. Украинские военные намерены вернуть Крым. Якобы военные действия начнутся после того, как Россия попытается захватить контроль над северо-крымским каналом в Херсонской области Украины.

Этот канал должен обеспечивать полуостров водой, но Украина его перекрыла. С чего Неижпапа решил, что Россия готовит такую операцию, главком ВМС Украины не уточнил. Не стал он уточнять и то, где Украина возьмёт силы для борьбы с выдуманной агрессией.