Марсианская гонка длиной в 60 лет. Как русские и американцы пытались покорить Красную планету

Американское космическое агентство NASA запустило к Марсу марсоход Perseverance. Его название переводится как "Настойчивость". И вездеход стал пятым по счёту исследователем Красной планеты. Его предшественник, легендарный марсоход Curiosity ("Любопытство"), уже девять лет присылает с Марса фотографии и научные доклады. В последние годы американцы стали безоговорочными лидерами в изучении Марса.

Но так было не всегда. 60 лет назад борьба за Красную планету начиналась как состязание двух космических сверхдержав — СССР и США. Космическая гонка была одним из главных идеологических оружий холодной войны. СССР и США соревновались за власть над умами и мерились технологическими достижениями.