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Марсианская гонка длиной в 60 лет. Как русские и американцы пытались покорить Красную планету

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Коллаж © LIFE

Американское космическое агентство NASA запустило к Марсу марсоход Perseverance. Его название переводится как "Настойчивость". И вездеход стал пятым по счёту исследователем Красной планеты. Его предшественник, легендарный марсоход Curiosity ("Любопытство"), уже девять лет присылает с Марса фотографии и научные доклады. В последние годы американцы стали безоговорочными лидерами в изучении Марса.

Но так было не всегда. 60 лет назад борьба за Красную планету начиналась как состязание двух космических сверхдержав — СССР и США. Космическая гонка была одним из главных идеологических оружий холодной войны. СССР и США соревновались за власть над умами и мерились технологическими достижениями.

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Обе страны старались обогнать друг друга. Но пока марсоход Perseverance "настойчиво" летит к Марсу, а высадится он там в 2021 году. Предлагаем вспомнить вам все этапы этой марсианской гонки русских и американцев — подробнее в нашей инфографике.

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