Битва космических грузовиков. В чём разница между "Протоном" и "Ангарой"

Ракета "Протон-М" — главная рабочая лошадка российской космонавтики. Она появилась более полувека назад и пережила несколько модернизаций, но в какой-то момент стало понятно, что дальше так продолжаться не может. Уже свыше десяти лет "Роскосмос" разрабатывает российскую тяжёлую ракету нового поколения из семейства "Ангара". В Центре имени Хруничева не раз заявляли, что вскоре новинка заменит легендарные "Протоны", но пока этого не происходит.

Пожалуй, "Ангара" — самый долгий и многострадальный проект российской космонавтики. Достаточно того, что у ракеты был лишь один удачный пуск. И то шесть лет тому назад. Ещё три года назад планировалось, что уже в 2021 году "Ангара" станет основным космическим челноком по маршруту Земля — МКС. А главной стартовой площадкой станет космодром Восточный. А к 2024 году стоимость одной ракеты "Ангара-А5" будет примерно на 20% меньше цены "Протона-М".