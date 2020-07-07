Онищенко оценил вероятность завоза бубонной чумы в Россию

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил вероятность распространения бубонной чумы в стране.

— Завоз чумы на территорию России из-за границы исключён, — приводит слова Онищенко "Вечерняя Москва".

Он уточнил, что регионы с ранее подтверждёнными подобными заболеваниями находятся под жёстким контролем.

К тому же международные границы сейчас закрыты, следовательно, очаги инфекции в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для России.

Также Онищенко напомнил, что заражение чумой происходит в результате укуса блохи, которая живёт на животном, а не при употреблении его мяса. Кроме того, можно заразиться от пореза при разделке мяса больного животного, однако эти случаи маловероятны.