Онищенко оценил вероятность завоза бубонной чумы в Россию

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил вероятность распространения бубонной чумы в стране.
— Завоз чумы на территорию России из-за границы исключён, — приводит слова Онищенко "Вечерняя Москва".
Он уточнил, что регионы с ранее подтверждёнными подобными заболеваниями находятся под жёстким контролем.
К тому же международные границы сейчас закрыты, следовательно, очаги инфекции в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для России.
Также Онищенко напомнил, что заражение чумой происходит в результате укуса блохи, которая живёт на животном, а не при употреблении его мяса. Кроме того, можно заразиться от пореза при разделке мяса больного животного, однако эти случаи маловероятны.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у двух жителей Западной Монголии. Кроме того, болезнь была обнаружена у скотовода на севере Китая и 15-летнего жителя города Улаанхус на границе Западной Монголии и России. Он съел мясо сурка.