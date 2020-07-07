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Онищенко оценил вероятность завоза бубонной чумы в Россию

Ранее три случая заражения были выявлены в Монголии.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил вероятность распространения бубонной чумы в стране.

Завоз чумы на территорию России из-за границы исключён, — приводит слова Онищенко "Вечерняя Москва".

Он уточнил, что регионы с ранее подтверждёнными подобными заболеваниями находятся под жёстким контролем.

К тому же международные границы сейчас закрыты, следовательно, очаги инфекции в Юго-Восточной Азии не представляют опасности для России.

Также Онищенко напомнил, что заражение чумой происходит в результате укуса блохи, которая живёт на животном, а не при употреблении его мяса. Кроме того, можно заразиться от пореза при разделке мяса больного животного, однако эти случаи маловероятны.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у двух жителей Западной Монголии. Кроме того, болезнь была обнаружена у скотовода на севере Китая и 15-летнего жителя города Улаанхус на границе Западной Монголии и России. Он съел мясо сурка.

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