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В МИД РФ сообщили об утрате доверия к США

Вашингтон "уже семь-восемь лет идёт по пути демонтажа" и всё чаще отказывается от выполнения обязательств, отметили в ведомстве.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя онлайн-переговоры стран — участниц Договора по открытому небу, заявил, что Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне договороспособного партнёра.

Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, — цитируют Рябкова "Известия".

Процесс восстановления, по его словам, придётся осуществлять малыми шагами.

Рябков добавил, что Штаты "уже семь-восемь лет идут по пути демонтажа" и всё чаще отказываются от выполнения обязательств, расторгая различные договоры.

Напомним, США уведомили Россию о выходе из соглашения по открытому небу в конце мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко высказалась о позиции Америки.

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