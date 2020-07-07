В МИД РФ сообщили об утрате доверия к США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя онлайн-переговоры стран — участниц Договора по открытому небу, заявил, что Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне договороспособного партнёра.

— Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, — цитируют Рябкова "Известия".

Процесс восстановления, по его словам, придётся осуществлять малыми шагами.

Рябков добавил, что Штаты "уже семь-восемь лет идут по пути демонтажа" и всё чаще отказываются от выполнения обязательств, расторгая различные договоры.