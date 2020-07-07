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Президент Бразилии заподозрил у себя коронавирус

Рентген показал, что лёгкие чистые, однако бразильский лидер ощущает недомогание, характерное для CoViD-19.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару обнаружил у себя симптомы коронавируса. Результаты сданного теста станут известны во вторник.

У него поднялась температура, а в крови снизился уровень кислорода. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на текущей неделе мероприятия, сообщает телеканал CNN Brasil. В свою очередь, магнитно-резонансная томография не выявила проблем.

Болсонару 65 лет, и он находится в группе риска. Бразильский лидер отметил, что для лечения принимает гидроксихлорохин — препарат, который не доказал свою клиническую эффективность.

Напомним, в марте первый тест выявил у Болсонару коронавирус, однако повторное исследование не подтвердило заражения. В мае суд обязал главу государства раскрыть все результаты проверок на CoViD-19.

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