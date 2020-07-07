Президент Бразилии заподозрил у себя коронавирус

Agora: Bolsonaro disse que fez raio-x do pulmão e evitou se aproximar de apoiadores por ter feito um novo exame para Covid-19 pic.twitter.com/JWfIqizNNa — Samuel (@SamPancher) July 6, 2020

Президент Бразилии Жаир Болсонару обнаружил у себя симптомы коронавируса. Результаты сданного теста станут известны во вторник.

У него поднялась температура, а в крови снизился уровень кислорода. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на текущей неделе мероприятия, сообщает телеканал CNN Brasil. В свою очередь, магнитно-резонансная томография не выявила проблем.