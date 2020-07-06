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Счётная палата проверит эффективность поддержки населения в период пандемии

Также ведомство организует проверку выплат сотрудникам медучреждений, борющихся с коронавирусом.

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Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Счётная палата сообщила о дополнении плана проверок на 2020 год. Будут проведены мероприятия по оценке эффективности поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции.

Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Счётной палаты.

Кроме того, ведомство организует проверку выплат сотрудникам медучреждений, занятых с больными CoViD-19, использования средств федерального бюджета на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другой техники для борьбы с коронавирусом, мероприятий по борьбе с последствиями распространения инфекции и работу системы обязательного медицинского страхования.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам и поддержку экономики.

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