Счётная палата проверит эффективность поддержки населения в период пандемии

Счётная палата сообщила о дополнении плана проверок на 2020 год. Будут проведены мероприятия по оценке эффективности поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции.

— Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Счётной палаты.

Кроме того, ведомство организует проверку выплат сотрудникам медучреждений, занятых с больными CoViD-19, использования средств федерального бюджета на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другой техники для борьбы с коронавирусом, мероприятий по борьбе с последствиями распространения инфекции и работу системы обязательного медицинского страхования.