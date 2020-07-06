Вице-премьер Украины рассказал, когда может состояться следующая встреча по Донбассу в "нормандском формате"

Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что в случае выполнения парижских договорённостей следующая встреча стран — лидеров "нормандского формата" может пройти в августе.
— Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна при условии, что мы действительно движемся навстречу, — сказал Резников в эфире телеканала ICTV.
Он добавил, что не идеализирует своих оппонентов и понимает, когда они тянут время, а когда реально готовы идти на конкретные шаги.
Вице-премьер также отметил, что Украина рассматривает вопрос введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс. По словам политика, организация имеет такой мандат, поэтому обсуждается и этот вариант, на который, возможно, согласятся ДНР и ЛНР.
— Оказывается, и они (ОБСЕ. — Прим. Лайфа) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно, — заключил Резников.
В минувшую пятницу в Берлине состоялись консультации в четырёхстороннем формате между советниками лидеров "нормандской четвёрки". Россию представил Дмитрий Козак, Германию — Ян Хеккер, Францию — Эммануэль Бон, Украину — Андрей Ермак. По итогам встречи Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм реализации перемирия в Донбассе, но говорить о следующем "нормандском саммите" ещё рано.
Ранее украинский вице-премьер предложил начать консультации по Донбассу без участия России. Возвращение к будапештскому формату, по его мнению, позволит Киеву рассчитывать на качественно новый уровень поддержки со стороны союзников.