Google выпустил дудл к 96-летию со дня рождения российского нейрофизиолога Натальи Бехтеревой

Компания Google выпустила дудл ко дню рождения доктора медицинских наук Натальи Бехтеревой. Знаменитому российскому нейрофизиологу исполнилось бы 96 лет. На логотипе изображён портрет учёной дамы.

— С днём рождения, доктор Наталья Бехтерева, и спасибо за помощь в раскрытии тайн человеческого мозга! — написали разработчики.

Наталья Петровна Бехтерева родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде. Она окончила медицинскую школу в 1947 году, а затем обратила своё внимание на нейрофизиологию, следуя по стопам своего деда, легендарного учёного Владимира Бехтерева. В 1950 году она начала работать младшим научным сотрудником в Академии медицинских наук СССР, где провела десятилетия, и в итоге стала директором Института экспериментальной медицины.

Благодаря своим исследованиям Бехтерева сделала огромные шаги в научном понимании того, как работает мозг, включая связь различных неврологических структур и процессов. Она также внесла свой вклад в изучение хронических расстройств нервной системы и первой в СССР применила способ долгосрочного вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях, ставший одним из самых щадящих методов лечения тяжёлых заболеваний ЦНС.

Концепцию дудла придумала московская художница Виктория Семыкина. Она рассказала, что работа далась ей непросто, было несколько вариантов рисунка. Тема оказалась значимой для автора: она сама интересуется историей исследований мозга и считает Наталью Бехтереву выдающимся российским специалистом.