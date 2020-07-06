Bloomberg: Стоимость компании Tesla растёт на $14 млрд в сутки в течение пяти дней

Компания Tesla в течение пяти дней увеличивала свою стоимость в среднем на 14 миллиардов долларов в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Акции корпорации Илона Маска на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник прибавили в цене 13,48% — около $162,92 — и достигли $1371,58 за штуку. Таким образом, капитализация компании 3 июля составила 224,5 миллиарда долларов.

Таким образом, Tesla обошла почти все корпорации в рейтинге индекса S&P 500, в том числе японский автомобилестроительный гигант Toyota. Компания американского изобретателя теперь оценивается как три ведущих автопроизводителя США: General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler — вместе взятые.