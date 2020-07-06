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Скончался лауреат премии "Грэмми" Чарли Дэниелс

В 2016 году артист был включён в национальный Зал славы кантри-музыки в Нашвилле.

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Чарли Дэниелс. Фото © ТАСС / Kristin Callahan / Ace Pictures via ZUMA Press

Американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс скончался на 84-м году жизни в больнице, у него был диагностирован инсульт. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта.

Дэниелс начал карьеру музыканта в 1964 году, став соавтором песни It Hurts Me. Позже её записал Элвис Пресли. Артист был участником групп The Jaguars и Charlie Daniels Band, а в качестве приглашённого музыканта участвовал в записях трёх альбомов Боба Дилана и Леонарда Коэна.

Его альбом The Devil Went to Georgia в 1979 году получил премию "Грэмми". В 1999 году Дэниелс был включён в Зал славы кантри-музыки штата Северная Каролина, а в 2016-м — в общенациональный Зал славы кантри-музыки в Нашвилле.

Ранее Лайф сообщал о смерти поэта Бориса Дубровина, писавшего песни для Кобзона и Магомаева.

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