Скончался лауреат премии "Грэмми" Чарли Дэниелс

Американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс скончался на 84-м году жизни в больнице, у него был диагностирован инсульт. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта.

Дэниелс начал карьеру музыканта в 1964 году, став соавтором песни It Hurts Me. Позже её записал Элвис Пресли. Артист был участником групп The Jaguars и Charlie Daniels Band, а в качестве приглашённого музыканта участвовал в записях трёх альбомов Боба Дилана и Леонарда Коэна.