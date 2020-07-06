Трамп заявил о падении уровня смертности от коронавируса в США на 39%

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в стране упал на 39%.

— Смертность от китайского вируса снизилась на 39%, в то время как наша замечательная программа тестирования продолжает значительно лидировать в мире! — написал Трамп в "Твиттере".

Глава Белого дома упрекнул СМИ в том, что они не информируют население о снижении темпов смертности в США, и назвал их лживыми.

Он отметил, что число летальных исходов в стране стало "в десять раз меньше в сравнении с пиком пандемии". По словам Трампа, США находятся почти на самом низком уровне в мире.