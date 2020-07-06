В Совфеде призвали ввести ответные санкции против должностных лиц Великобритании

Сенатор Олег Морозов призвал ответить на введённые Великобританией санкции против граждан России своим санкционным списком. По его словам, туда нужно включить высших должностных лиц Соединённого Королевства.

— Так называемые нарушения прав человека — это политическая дубина, которую применяют в зависимости от политической конъюнктуры, — приводит его слова РИА "Новости".

Морозов отметил, что "дело Магнитского" возникло совсем не вчера. Поэтому и ответ на политические акции должен быть соответствующим.

Помимо россиян санкции распространяются и на жителей Саудовской Аравии. Их сенатор назвал "гарниром", который "можно съесть, а можно и отказаться".