Боровшимся с коронавирусом российским врачам предложили бесплатную реабилитацию в Дагестане

Российские врачи, лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией, смогут пройти реабилитацию в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Медиков бесплатно примет научно-оздоровительный комплекс "Журавли", расположенный на берегу Каспийского моря.

— Центр планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков, — сказано в сообщении.

По прогнозам, до начала осени санаторий сможет посетить свыше 500 человек. Это коснётся всех категорий медсотрудников, причастных к процессу лечения и ухода за больными CoViD-19.