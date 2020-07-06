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Боровшимся с коронавирусом российским врачам предложили бесплатную реабилитацию в Дагестане

Еженедельно планируется принимать 60 медиков.

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Фото © Instagram / nokjuravli

Российские врачи, лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией, смогут пройти реабилитацию в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Медиков бесплатно примет научно-оздоровительный комплекс "Журавли", расположенный на берегу Каспийского моря.

Центр планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков, — сказано в сообщении.

По прогнозам, до начала осени санаторий сможет посетить свыше 500 человек. Это коснётся всех категорий медсотрудников, причастных к процессу лечения и ухода за больными CoViD-19.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 11 миллиардов рублей на допвыплаты медикам и соцработникам.

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