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В Атланте объявлен режим ЧС, в город войдёт Нацгвардия

Решение было принято после того, как пять человек погибли при стрельбе в День независимости.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Brynn Anderson

В Атланте объявлен режим чрезвычайной ситуации, в город войдёт не менее тысячи бойцов Нацгвардии. Соответствующий указ подписал губернатор штаба Джорджия Брайан Кемп.

Такое решение было принято после того, как пять человек погибли и около 25 пострадали при стрельбе во время празднования Дня независимости США 4 июля.

Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен, — сказано в заявлении Кемпа, опубликованном на его сайте.

Глава штата уточнил, что разговор с протестующими "будет жёсткий", так как на первом месте стоит безопасность граждан.

В конце мая из-за протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, Кемп уже подписывал указ о применении в столице штата сил Нацгвардии.

Напомним, повторная волна протестов в Атланте началась после гибели афроамериканца Рейшарда Брукса. Он уснул пьяным на парковке, а сотрудники полиции смертельно ранили его при задержании. По мнению следователей, афроамериканец не представлял угрозы для общества или офицеров. Одному из правоохранителей грозит смертная казнь.

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