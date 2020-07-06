В Атланте объявлен режим ЧС, в город войдёт Нацгвардия

В Атланте объявлен режим чрезвычайной ситуации, в город войдёт не менее тысячи бойцов Нацгвардии. Соответствующий указ подписал губернатор штаба Джорджия Брайан Кемп.

Такое решение было принято после того, как пять человек погибли и около 25 пострадали при стрельбе во время празднования Дня независимости США 4 июля.

— Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен, — сказано в заявлении Кемпа, опубликованном на его сайте.

Глава штата уточнил, что разговор с протестующими "будет жёсткий", так как на первом месте стоит безопасность граждан.

В конце мая из-за протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, Кемп уже подписывал указ о применении в столице штата сил Нацгвардии.